Deventer is wetenschappelijk proefkonijn: hoe organiseer je het best zorg aan huis?

Zeldzame nachtvorst gemeten in Oost-Nederland

7:07 In Oost-Nederland werd het afgelopen nacht bijzonder koud. Aan de grond, op 10 centimeter hoogte, is in Overijssel een zeldzame nachtvorst gemeten. De temperatuur lag volgens MeteoGroup op -0,7 graden. Vorst aan de grond in juli komt zelden voor, gemiddeld éen keer in de zes jaar.