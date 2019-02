Deventer IT-bedrijf Topicus neemt ambulanceplatform Navara over

Volgen er nog meer tegenval­lers voor Viking in Deventer?

8:00 Er komt maar geen einde aan de almaar oplopende rekening voor de bouw van filmtheater Viking in Deventer. Bovenop de extra kosten die woensdag zijn aangekondigd - het gaat om maximaal vier miljoen euro - is het goed denkbaar dat nóg meer uitgaven volgen. Want nadelige gevolgen van bezwaren blijken in de laatste optelsom niet meegenomen. Intussen gaan opnieuw stemmen op voor een compleet andere invulling voor het in aanbouw zijnde gebouw langs de IJssel.