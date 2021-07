Deventer Italianen tellen af naar EK-finale: ‘Maar wereldtitel is belangrijker’

Devente­naar (29) aangehou­den voor poging tot brandstich­ting in Raalter café

9 juli Een 29-jarige man uit Deventer is begin deze week aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting in café Gina’s in Raalte. Daar werd in 2018 door iemand een jerrycan met brandbare vloeistof naar binnen gegooid.