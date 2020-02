Deventer jachthavenmeester Max waadt zich weer door het IJsselwater na omwaaien noodbrug

Zwarte piet of niet? Comité Deventer zwijgt nog

17:33 Het sinterklaascomité en de gemeente Deventer zijn het er na een eerste gesprek in 2020 over eens: de intocht wordt dit jaar anders dan voorheen en zwarte piet is niet heilig meer. Maar komen er roetveegpieten, witte pieten of schoorsteenveegstertjes naast de traditionele zwarte piet? Het comité kan of wil het niet zeggen.