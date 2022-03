Deventer Jan en Tamara rijden honderden kilometers om haar Oekraïense familie op te halen bij de grens

De Nederlandse Jan en Oekraïense Tamara leerden elkaar in 2004 kennen via een datingclub. In 2005 zijn ze in Odessa getrouwd en in 2006 settelde het stel in Deventer. Woensdag 23 februari zegt Tamara Stavenuiter nog tegen een buurvrouw dat ze niet bang is. Ze is ervan overtuigd dat Poetin haar vaderland niet zal binnenvallen. Tot haar zoon haar de volgende ochtend wekt: ‘Mama, mama, het is oorlog’. Het gezin is in shock.