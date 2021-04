Deventer Jehovah's Getuige Annelies doet haar zendingswerk nu vanuit huis: ‘Ik geef elke brief persoonlijk tintje’

De vier grootmach­ten spreken zich uit op weg naar apotheose: ‘De Graafschap favoriet, GA Eagles gevaarlij­ke outsider‘

10 april Go Ahead Eagles veroverde op kousenvoeten een plek in de polka om rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De Deventer ploeg heeft de laagste begroting van de top vijf, maar baande zich op karakter en teamgeest een weg naar boven. ,,Go Ahead is niet de favoriet, maar een dark horse.” Vier spelers van clubs in de top vijf van de eerste divisie over de stressvolle slotakte van het seizoen, die voor GA Eagles morgen begint met de kraker tegen De Graafschap.