Deventer jubileumkunstwerk laat nog een half jaar op zich wachten

,,We hebben wat vertraging opgelopen. Deels komt dat door mij. Dat zat in de planning en omdat het een complexe opdracht was, maar ook omdat het moeilijk bleek een publieke plek voor het werk te vinden in het stadhuis.” Inmiddels lijkt het locatieprobleem opgelost, al is het wachten nog op definitieve goedkeuring van de gemeente. ,,De plek waar het werk komt is voor mij heel belangrijk, bijvoorbeeld omdat ik veel met zichtlijnen werk.”