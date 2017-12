Deventer kan weer doorrijden op de Hanzeweg

Na bijna anderhalf jaar kan Deventer weer doorrijden op de Hanzeweg. De verbreding van de drukke verkeersader is zo goed als klaar. De weg is open en de beplanting volgt nog. ,,Het is echt opgeknapt’’, zegt ondernemer Martin Kniest van Matz Carwash aan de drukke weg tevreden.

Tot aan de drukke kruising met de Zutphenseweg liggen er nu twee-keer-twee rijbanen, zodat het verkeer beter doorstroomt. Dat laatste stuk, ter hoogte van de Hanzebrug was altijd een bottle-neck, met eerder slechts drie rijbanen. Gebruik van onder meer natuursteen op de ventweg en stoep moet bijdragen aan de industriële uitstraling.

Wat - uiteraard - is gebleven is de brug in de Hanzeweg, die van tijd tot tijd open moet voor de scheepvaart in en naar de Deventer binnenhaven. Dat oponthoud – of smoesje op weg naar het werk voor de Deventenaar – blijft.

Kniest, eigenaar van Matz Carwash, had vooraf wel bedenkingen over de plannen. Met de komst van een ventweg, afgescheiden van de Hanzeweg met slechts een paar entrees, vreesde hij voor de bereikbaarheid. Zeker voor verkeer uit de richting A1/ Zutphenseweg, dat nu een lusje moet rijden om via de ventweg dan de Carwash te bereiken. Kniest: ,,Maar bezoekers vinden hun weg wel. We hebben extra borden geplaatst.’’ Met de verbreding neemt het aantal voertuigen op de Hanzeweg toe van 14.000 per dag naar 18.000. ,,Daar kan je toch alleen maar blij mee zijn?’’