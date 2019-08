Deventer kan zich meten met Bologna en Valencia: Europees onderzoek naar straatleven

De Arabische Lente of Occupy zijn protesten van de laatste jaren. De gewone man die op straat zijn mening geeft: het is echter van alle jaren. Dat pleinen en straten vroeger ook onderdeel uitmaakten van het normale leven gaan vijf gerenommeerde Europese universiteiten in evenzoveel landen onderzoeken. Want wat vorsten en stadhouders in de openbare ruimte deden is uit beschrijving bekend: maar hoe de normale verhoudingen in de openbare ruimte waren is nog nooit onderzocht.