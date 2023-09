Deventer Kanovereniging al decennia dé kweekvijver voor kampioenen: ‘Echte topsportmentaliteit’

‘The Dutch did it again!’: Canadese bevrijder van Deventer is vandaag 100 jaar en kreeg honderden brieven en kaarten

Nick Janicki, de man die in 1945 met zijn Canadese regiment Deventer van de Duitse bezetter bevrijdde, is vrijdag precies een eeuw oud geworden. De veteraan is voor zover bekend de enige nog in leven zijnde bevrijder van Deventer. Hij kreeg honderden felicitaties, via kaarten en een felicitatie-site. Nick Janicki vanuit Toronto Canada: ,,Ik kan de mensen in Deventer niet genoeg bedanken. The Dutch did it again!”