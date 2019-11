Deventer: kans op succes koopzondag groter als iedereen open gaat

De wekelijkse koopzondag wordt in Deventer alleen een succes als alle winkels elke zondag open gaan. Dat stelt de gemeente na een onderzoek onder bewoners van de binnenstad, de ondernemers zelf en de kerken in het centrum.

De gemeente hield een peiling onder deze direct betrokkenen en concludeert dat het aan de ondernemers zelf is om van de koopzondag een succes te maken door elke zondag open te zijn. Bezoekers weten anders niet goed op welke zondag ze in Deventer terecht kunnen. Dat zei retaildeskundige Cor Molenaar vorige week ook al in de Stentor.

Niet rendabel

Na jaren van debat over het onderwerp mogen sinds anderhalf jaar de winkels in Deventer elke zondag open zijn. Toen werd meteen afgesproken dat de eerste zondag van de maand echt neergezet zou worden als koopzondag. Een aantal winkels is alleen op die dag extra open, sommige winkels gaan twee zondagen open en minder dan de helft is elke zondag open. Vooral kleine ondernemers geven aan dat het niet rendabel is om elke zondag open te gaan.

Uit de enquête blijkt ook dat binnenstadbewoners te spreken zijn over de openstelling van de winkels, al gaat het gros dan alleen de dagelijkse boodschappen doen. Slechts zes procent gaat ook daadwerkelijk winkelen.

Parkeergeld

De kerkgenootschappen zeggen weinig last te hebben van de bescheiden extra drukte op zondag. Wel vervelend is het dat kerkbezoeker nu moeten betalen om te parkeren, zeggen vertegenwoordigers. Er is echter geen gebrek aan parkeerruimte.