Deventer kapper Alan finalist in Misters of The Netherlands

De 23-jarige kapper Alan Jahya is finalist van de Mooiste man van Nederland verkiezing 2019. Hij moet nog wel 15 andere finalisten achter zich laten om de titel van Misters of The Netherlands te kunnen pakken. Vijf vragen over zijn ambitie.

De finale! Een droom komt voor je uit?

,,Ik ben gescout doordat ik veel foto's van mijzelf op Instagram en op Facebook zet. Ik zou best wel modellenwerk willen doen en dit kan daarnaartoe een mooie opstap zijn. Ik heb in januari een casting gehad en zondag zijn er opnieuw foto's van mij gemaakt. Ik moest me er zelf presenteren en hoorde dat ik door ben naar de finale.’’

Hoe heb je de jury kunnen overtuigen?

,,Ik had er wel vertrouwen in. Ze vonden mij spontaan en vlot overkomen.’’

Je hebt 15 concurrenten. Wat ga je ervoor doen om de titel op jouw naam te zetten?

,,Ik ga in ieder geval vaker naar de sportschool om mijn lichaam te verbeteren. Er mag wel wat spiermassa bij. Er zitten jongens in de finale met een goed lichaam. Ik moet mij daar in een boxer op het podium laten zien, dan moet je er goed uitzien.’’

Hoe schat je je kansen in?

,,Ik denk dat het wel goed zit. Dat zeg ik op basis van de opmerkingen die ik her en der kreeg. Ik zou nooit van mezelf zeggen dat ik de beste ben. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb me voorgenomen niet naast mijn schoenen te gaan lopen. Mijzelf blijven, dat brengt mij het verst.’’

Als je de finale haalt dan hang je de kappersschaar aan de wilgen en ga je het moddelenvak in?

,,De finalist gaat door naar de internationale verkiezing in Vietnam en als je die wint ga je door naar Universe-verkiezing in de Filipijnen. Natuurlijk ga ik ervoor. In het leven is het keuzes maken. Maar misschien komt het niet zover. Voorlopig blijf ik knippen bij Barber Fifty Five en voetballen.’’

Een deel van de punten die Alan nodig heeft moet hij via sms-stemmen zien te vergaren. Hij deed via posters bij kapperszaken in Deventer al een oproep. Verder wil hij de aandacht trekken via de social media.

Misters of The Netherlands presenteert zich als de snelst groeiende mannenverkiezing van Nederland die jonge potentiële mannen de kans geeft Nederland internationaal te vertegenwoordigen. De finale Mooiste Man van Nederland 2019 is op 20 april in Rotterdam overdragen aan de nieuwste.