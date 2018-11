Deventer keert op schreden terug; toch deels door met PlusOV

Kosten

Volgens het college in Deventer is deels doorgaan met PlusOV de meest aantrekkelijke optie voor de gemeente. Het taxivervoer voor WMO-cliënten via PlusOV verloopt in het algemeen goed. Ook blijven de kosten binnen de begroting. Komt bij dat voor dit soort vervoer regionale schaalgrootte van belang is voor efficiency. Het zijn voor het college overwegingen die meespelen bij het voorstel om toch toch geheel uit het regionale samenwerkingsverband te stappen. Bovendien betwijfelt het college of Deventer deze vorm van vervoer beter kan regelen door dit zelf aan te besteden. De gemeente heeft op dit terrein geen ervaring, voor PlusOV werd dit in samenspraak met de provincie Overijssel en andere Sallandse gemeenten ingekocht. Ook scheelt doorgaan met de regionale samenwerking in de uittredingskosten en eventuele frictiekosten (efficiencyverlies voor de andere partners) die de overige gemeenten bij Deventer zouden kunnen verhalen als ze als enige zou stoppen met het vraagafhankelijk vervoer.