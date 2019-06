Deventer keert zich tegen afsluiting onbeveiligde overwegen door ProRail: ‘Er is nog nooit een ongeluk gebeurd’

Heropening arrestan­ten­com­plex in Deventer vertraagd: prognose is nu september

16 juni Het arrestantencomplex in Deventer is vanaf september weer (deels) geopend. De prognose was eerder nog dat dat eind deze maand zou zijn. Het cellenblok van de politie is niet in gebruik sinds een gevangene in oktober vorig jaar brand wist te stichten in zijn cel.