Deventer kerkschool koopt naastgelegen pastorie om noodzakelijke lokalen te bouwen

De school voor havo en vwo is dit jaar het tweede leerjaar gestart. De nieuwe school deed jaren moeite een plek te vinden in de stad, maar de gemeente had geen geschikt gebouw voorhanden. Daarop kocht de school eigenhandig de kerk. Uiteindelijk moeten in alle leerjaren tachtig leerlingen les kunnen krijgen. De ruim 150 leerlingen die er nu zijn hebben nog plek in de tot kerk omgebouwde school aan de Zwolseweg in Deventer. Na de zomervakantie is er echter meer lesruimte nodig.