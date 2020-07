Deventer kermisfamilie Van Hezik voert met collega's actie op Mediapark: ‘De branche redt het niet’

Enige hoop was er nog, maar toen gisteren de ene na de andere kermis werd afgelast, zakte de moed kermisexploitant Etienne van Hezik toch echt in de schoenen. ,,Hele provincies zegden af. Het was een zwarte dag voor ons. We gingen er nog vanuit dat de kermis in Eindhoven wél door zou gaan. Daar staan immers overal hekken. Op het moment dat die kermis werd geannuleerd, verdween ook onze laatste hoop.”



De drang om als branche in het nauw opnieuw van zich te laten horen, was vervolgens sterk bij Van Hezik en haar collega's. Toen boerenprotestbewegingen de kermisbranche vroegen om zich aan te sluiten bij hun actie in Den Haag, was één-en-één snel twee, verklaart Van Hezik.