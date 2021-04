Deventer kermisfamilies willen perspectief na streep door zomerkermis: ‘Straks zijn álle kermissen in de herfstvakantie’

Diepenveen­se oorlogshis­to­rie in modern jasje: ‘Trieste verhaal van Joodse juf Sophia blijft aangrij­pend’’

17:00 75 jaar vrijheid viel in 2020 door corona in het water, een jaar later is dat niet anders. In Diepenveen hebben ze nu een alternatief - inmiddels - 76 jaar na de bevrijding. Via een app op de mobiel is wandelend of fietsend een audiotour mogelijk langs belangrijke plekken uit de oorlog. Wie het als als kind heeft meegemaakt, krijgt nog tranen in de ogen van de aangrijpende verhalen.