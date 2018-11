Deventer kiest voor zekerheid met vangnetregeling voor uitkeringen

Bijna 3.000. Zoveel mensen met een bijstandsuitkering had Deventer nog nooit gekend. Maar in 2015 is het realiteit. De Nederlandse economie werpt het juk van de kredietcrisis voorzichtig van zich af, maar in de Koekstad profiteert lang niet iedereen. En zo neemt het aantal mensen met bijstand stilaan toe. Bij de gemeente gaan de alarmbellen af, want waar moeten al die uitkeringen van worden betaald? Het geld dat de gemeente hiervoor krijgt van het Rijk is bij lange na niet toereikend. Een verschil van miljoenen euro’s. En dus moet de gemeente een beroep doen op de zogenoemde vangnetregeling, een regeling die grote tekorten voor gemeenten enigszins compenseert.