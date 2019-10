Deventer kinderen minder bang in het ziekenhuis door gebruik van veelbesproken lachgas: ‘Maakt het toch allemaal wat gezelliger’

Hoe Deventer ‘compromi­spiet’ eruitziet, blijft vooralsnog een raadsel

7:01 Het blijft volstrekt onduidelijk wie Sinterklaas allemaal meeneemt bij zijn intocht in Deventer. Roetveegpieten, zoals de gemeente Deventer eerder eiste als een alternatief voor een deel van de zwarte pieten, komen er niet. Maar welke verandering dan wel plaats heeft, is niet duidelijk. Zowel de Stichting Algemene Deventer Sinterklaas Commissie, de organisatie achter de jaarlijkse sinterklaasintocht, als de gemeente Deventer, hult zich in stilzwijgen.