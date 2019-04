Deventer kinderen trotseren kou en volleyballen met met blote voeten

Beachvolleybal doe je met blote voeten. Dus kou of niet, veel kinderen trokken vanochtend de schoenen uit om een spelletje te spelen op het verse zand bij sportclub Helios in Deventer. Beachvolleybal was een van de nieuwe sporten tijdens die scholen konden kiezen tijdens de Koningsspelen in Deventer.

,,Vangen!’’ Een meisje rent in het mulle zand naar de bal en kaatst het naar haar teamgenoten. Beachvolleybal is hard werken, maar het plezier van de leerlingen van De Vijver straalt er vanaf. ,,De leerlingen hebben zelf gekozen voor beachvolleybal. Daarom zijn we hier terechtgekomen.‘’ Het zijn het vooral meisjes die op het volleybalveld staan. De meeste jongens kozen voor beachvoetbal, een paar meter verder.

Inspiratie

Die scheiding is niet te zien bij het kickboksen. Jongens en meiden laten zich inspireren door trainer Dimitri en slaan flink op de kussens die hij vasthoudt. ,,Super leuk'', zeggen Else en Evy van 10 jaar oud. ,,We leren hier veel, zoals hoe we moeten trappen.'' Zouden ze nu op kickboxen willen? ,,We hockeyen al drie keer in de week. Dat wordt dan wel iets teveel'', zeggen de sportieve meiden.

Het is ook niet de bedoeling dat kinderen tijdens de Koningsspelen een nieuwe sport uitkiezen. ,,Het doel is dat ze bewegen’’, zegt Tim van Beek van Sportbedrijf Deventer. Hij doet een rondje langs de velden, want dat zijn er steeds meer in Deventer. ,,Een paar jaar geleden kwamen alle scholen en clubs nog naar De Scheg. Op verzoek van de sportclubs zetten we tegenwoordig ook hun velden in.'' Van Beek zegt dat deze koerswijziging een blijvertje is. ,,Nu bijvoorbeeld kunnen kinderen met eigen ogen zien dat sportpark Keizerslanden een atletiekbaan heeft'', aldus Van Beek. ,,En we kunnen nieuwe sporten introduceren die niet pasten op De Scheg, zoals roeien bij de jachthaven.’’

Volledig scherm © FOTO HISSINK

Blij met nieuwe koers

Grace Brok van Helios is ook blij met de nieuwe koers. ,,Enkele jaren geleden kregen we de vraag van een leerkracht om onze velden open te stellen tijdens de Koningsspelen. Want bij De Scheg werd het wel heel erg massaal.'' De sportparkmanager en aanspreekpunt voor het maatschappelijke initiatief Wijk voor Elkaar zag mogelijkheden en plande met veel hulp van stagiaires voorzichtig wat sporten in. ,,Dit jaar hebben we daar kickboxen en beachvolleybal aan toegevoegd.’’ Het zand is voor de gelegenheid op de parkeerplaats gestort. ,,We werken aan een permanente plek, maar die was nog niet klaar.’’ Ze kijkt naar de velden en zegt tegen Van Beek: ,,Volgend jaar kunnen weer uitbreiden hoor. Er is nog ruimte zat.’’

Film gepland