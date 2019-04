Deventer klaar voor Koningsdag: gemeente tegen oplaten van ballonnen

Update Streep door paasvuur­com­pe­ti­tie in Holten, ook Lochem blaast traditie af

11:51 De paasvuren in de gemeente Rijssen-Holten gaan komend weekeinde vooralsnog door, maar wel in afgeslankte vorm. Dat heeft de gemeente dinsdagochtend bekendgemaakt. Het aanhoudende droge weer vormt een te groot risico voor natuurbranden. Ook in Lochem en in Berkelland zijn paasvuren afgeblazen.