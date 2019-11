Deventer kleuters weer thuis nadat ze ziek werden tijdens boswandeling

,,Onmogelijk’’, zegt mycoloog André Houter uit Raalte, geconfronteerd met deze gedachte. Volgens de paddenstoelenexpert moet je een giftige paddenstoel eten en doorslikken, om er iets van te kunnen overhouden. En dat sloot schooldirecteur Edwin Solen gelijk uit. ,Want echt even voor de duidelijkheid: ze hebben geen giftige paddenstoelen in hun mond gehad. De kinderen hebben wel een paddenstoel aangeraakt tijdens dit uitstapje.’’ Houter: ,,Daar kun je niet ziek van worden, dat is uitgesloten.’’

Na de wandeling in het bos werden drie kinderen ziek en ze vertoonden met misselijkheid en buikgriep dezelfde verschijnselen. Een huisarts stuurde de kinderen door naar het ziekenhuis, waar ze een nacht ter observatie werden opgenomen. ,,Zaterdagmorgen konden ze naar huis. Het gaat weer goed met ze en maandag komen ze weer op school’’, zegt Solen. ,,Het is prima afgelopen. Natuurlijk is dat een hele opluchting.’’

Hoewel mycoloog Houter zegt dat het aanraken niet van invloed is op iemands gezondheid, wacht de Deventer schooldirecteur met belangstelling het onderzoek naar de ziekteverschijnselen van zijn leerlingen af. ,,Er is wat op kweek gezet, waarvan de uitslag later deze week bekend zal zijn.’’ Edwin Solen hoopt daarmee absolute zekerheid te krijgen dat de paddenstoelen er niets mee te maken hebben. ,,Want ook in de toekomst willen we graag met onze leerlingen het bos in, op ontdekkingstocht gaan. Want dat is vele keren beter dan achter een computerscherm. het bos ontdekken.’’