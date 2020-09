Deventer komt met steunpakket corona, oplopend tot 3 miljoen euro

In aanmerking komen culturele instellingen als de Deventer Schouwburg, sportverenigingen, buurthuizen, speeltuinverenigingen, stichting Deventer marketing en andere maatschappelijke organisaties. Het geld wordt bijvoorbeeld besteed aan het (verder) verlenen van uitstel van huren/belasting, leningen en andere financiële hulp om het hoofd boven water te houden.

‘Kunnen nog wel wat hebben’

Het bedrag komt bovenop steunregelingen van het rijk. Deventer haalt het geld uit de reserves en kan nog coronagelden inzetten uit Den Haag, die nog niet zijn besteed. Volgens Grijsen heeft Deventer als voordeel dat er de afgelopen jaren scherp begroot is en er - in tegenstelling tot veel andere gemeenten - geen tekorten zijn op de zorg, bijvoorbeeld jeugdzorg en WMO. Zij verwacht niet dat dat de forse uitgaven uiteindelijk leiden tot bezuinigingen of hogere lasten voor inwoners. Grijsen: ,,We kunnen gelukkig nog wel wat hebben door het beleid van de afgelopen jaren. Tegelijk is het allemaal onzeker. We weten niet hoe corona verder uitpakt en er nog op ons afkomt.”

Over het steunpakket: ,,We doen wat we kunnen, met name voor aan ons gelieerde instellingen en in aanvulling op wat het rijk doet. We zien een heel divers beeld in de Deventer samenleving wat betreft de gevolgen van corona. Maar meest opvallend zijn wel de veerkracht en saamhorigheid in onze samenleving.”

Het college van B en W bespreekt het pakket en de afwegingen binnenkort met de gemeenteraad.

Toeristenbelasting en terrassen

Deventer handhaaft wel belastingen zoals precario voor de markt en terrassen van de horeca en de toeristenbelasting. In een aantal andere gemeenten wordt dat kwijtgescholden. Volgens wethouder Thomas Walder (D66) is in overleg met Deventer ondernemers er bewust voor gekozen om dat niet te doen.

Met het handhaven van die gelden ontstaat een extra potje van twee ton. Uit dat fonds kunnen initiatieven worden betaald om bijvoorbeeld de binnenstad aantrekkelijk te houden en (culturele) activiteiten te organiseren. Walder: ,,Als je het hebt over het bezoek aan de binnenstad; dat gaat de laatste maanden erg goed. Ik hoor van flink wat ondernemers signalen dat het zelfs drukker is dan in andere jaren. Een stad met de omvang van Deventer blijkt aantrekkelijk om naar toe te gaan, ook omdat we het ook goed kunnen organiseren met de anderhalve meter en andere coronamaatregelen. De uitdaging is dat bezoekerspeil de komende maanden vast te houden.”

Deventer amateursportverenigingen wordt de huur over een aantal maanden kwijtgescholden, zo kondigt wethouder Rob de Geest (PvdA) aan.