Deventer komt vuurwerkschade vanzelf tegen, Voorst en Holten weten het exact

Buren Steenbrug­ge bouwen band door samen op te ruimen in hun nieuwe Deventer wijk

12 januari Midden in de nieuwe wijk Steenbrugge is nog een verlaten drassige zandpartij. Juist op deze plek slaan de Deventer Schoonfamilie en de bewonerscommissie vandaag hun tentje op. Tussen koop- en huurhuizen in. Saamhorigheid kweek je ook als het ineens waterkoud is. Tientallen buren gaan samen troep in hun wijk opruimen.