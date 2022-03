Deventer Koningsfestival op de Brink: organisatie mag na twee jaar weer uitpakken

VIDEO Heleen (47) maakt haar eigen stukje natuur in Voorst: ‘Zo kunnen er geen zonnepane­len komen’

Heleen Eshuis is druk. Over enkele maanden moet een deel van haar nieuwe voedselbos in Voorst voor het eerst bloeien. Nu is het nog wat kaal, maar de eerste stappen zijn gezet. ,,Je kunt binnen vijf jaar van een kale maïsakker een hele biodiverse plek maken.’’

16:02