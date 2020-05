Deventer krijgt 2 miljoen euro voor aardgasvrije wijk, maar denkt ook aan klein ‘keukenpotje’ voor armere bewoners

Deventer krijgt opgeteld 2 miljoen euro om delen van de stad aardgasvrij te maken. Provinciaal Statenlid en Deventenaar Robert Jansen (GroenLinks) is blij met dat grote geld, maar wil ook een ‘keukenpotje’ voor inwoners met een kleine beurs. ,,Mensen moeten wel nieuwe pannen kunnen kopen om aardgasvrij te koken.’’

U deed woensdagavond een opvallende oproep in de Provinciale Staten voor een potje of iets dergelijks voor mensen met een kleine beurs.

,,Met al die miljoenen die Gedeputeerde Staten uittrekken mogen we die inwoners niet vergeten. Als huishoudens straks van het gas af gaan, kun je niet meer koken op het vertrouwde gasstel. Je zult nieuwe pannen moeten aanschaffen, geschikt om elektrisch te koken. Dat kan voor sommige huishoudens een flinke kostenpost betekenen. Dat mag geen drempel zijn.’’

Grootste plannen en bedragen om wijken van het gas te halen, maar vervolgens problemen in de keuken.

,,Precies. Maar het kan ook in andere dingen zitten. Energiebesparing is een mooi voorbeeld. Als iemand nog wel een brommer van een koelkast of andere apparatuur heeft, die energie slurpt, heeft het allemaal ook weinig zin. Ook bij uitgaven als energiezuinige apparatuur moet je inwoners financieel ondersteunen. Gedeputeerde Staten heeft aangegeven mijn suggestie op te pakken.’’

Ik begrijp dat voor alleen een gasvrije Zandweerd in totaal ruim 6 miljoen euro nodig is en nog subsidieaanvragen lopen. Er moet nogal wat gebeuren.

,,Deze bijdrage vanuit Zwolle helpt natuurlijk wel. Maar je hebt gelijk, er moet nog meer gebeuren, zeker als we meer wijken in Deventer van het gas willen halen. Zoiets gaat niet in een keer en zal tijd vergen.’’

Kook je zelf eigenlijk gasloos?