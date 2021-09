Deventer krijgt drie padelbanen bij Borgelerbad: ‘Hopelijk in november spelen’

Zoveelste vernieling door jongeren in Twello: ‘Er moet een oplossing gevonden worden’

13 september Weer zijn er in het weekend vernielingen gepleegd door baldadige jongeren in Twello. Bij het terras van café de Hamer hebben jongeren flink huisgehouden. Stoelen en tafels vlogen alle kanten op en belandden in heggen en bomen. De schade valt mee, toch wil eigenaresse Marieke van Norel dat er iets gebeurt aan de jongerenoverlast in het dorp. ,,Zoek naar een oplossing.”