Deventer krijgt eigen bordspel voor 1250-jarig bestaan

Ganzenbord, Triviant, kwartet en een vleugje Monopoly. Met die bijzondere combinatie wordt op dit moment een bordspel over Deventer ontwikkeld. Thema is het 1250-jarig bestaan van de stad. MKB-voorzitter Marco Kok nam het initiatiefnemer voor Het Deventer Spel. ,,De eerste 10.000 euro is al binnen.’’

In navolging van het succes van de Deventer versie van Monopoly bedacht Kok onlangs een plan voor een nieuw bordspel waarin de Hanzestad centraal staat. ,,Ik zag dat er in Diemen ooit zo’n spel was gemaakt. Dat vond ik zo gaaf dat ik dacht: dat moeten we in Deventer ook hebben! En het 1250-jarig bestaan is dan een prachtig thema.’’

Enthousiasme

Hij benaderde diverse ondernemers in de binnenstad met zijn plan. ,,Bij spellenwinkel Koning Willem was het enthousiasme groot. Toen wist ik: hier is markt voor.’’ Ook de Bruna was positief, net als de Rabobank. ,,Op dit moment is de eerste 10.000 euro al binnen. Maar er is wel ongeveer 30.000 nodig.’’

Kok is daarom op zoek naar sponsoren en afnemers die zich alvast willen inschrijven. Het Deventer bedrijf Gamesformotion moet het bordspel vervolgens gaan produceren. Twee- à drieduizend stuks die voor 24,95 euro over de toonbank zullen gaan. ,,Van het Monopoly-spel zijn destijds 3.600 exemplaren verkocht, dus het kan. Deventenaren hebben nu eenmaal veel binding met hun stad.’’

Goed doel

En het geld dat verdiend wordt aan de verkoop? ,,Dat gaat, net als in Diemen destijds, naar een goed doel. Met de winst willen we graag een activiteit in het kader van 1250 jaar Deventer ondersteunen of adopteren.’’