Deventer krijgt er struikelstenen bij voor 38 slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Struikelen

‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is.’ Dat is de gedachte achter Stolpersteine, die de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in de jaren negentig bedacht. Deze struikelstenen laten voorbijgangers bijna letterlijk struikelen over de geschiedenis. De werkgroep Struikelstenen Deventer is in oktober 2015 begonnen met het leggen van struikelstenen in Deventer. De gedenkstenen komen te liggen voor de huizen van mensen die in de Tweede Wereldoorlog door nazi’s zijn gedeporteerd, verdreven of tot zelfmoord gedreven.