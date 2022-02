Deventer krijgt nog een opvang voor mensen met verslaving en psychische problemen uit hele regio

video Ellen, Anouk en Annemiek zijn lid van Team Ach­ter-Eek­te en schreeuwen vriendin Carlijn vooruit

Eén ding is zeker, er gaat worden geschreeuwd zaterdagmorgen als hun vriendin Carlijn Achtereekte haar 3000 meter schaatst. Vriendinnen Anouk, Annemiek en Ellen hadden er graag bij willen zijn in China, maar de coronapandemie staat in de weg. Dan maar voor de tv, in oranje hoodies, met vlaggetjes en spandoeken. Als Team Achter-Eekte. ,,Ik hoop vooral dat ze geniet. Trots zijn we sowieso. Ze staat gewoon weer op de Spelen!”

3 februari