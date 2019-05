Deventer krijgt sport- en spelpark met lasergame en speelparadijs naast De Scheg

Het is rond. Naast De Scheg aan de Holterweg in Deventer verrijst een sport- en spelpark met onder andere een speelparadijs, lasergame, trampolinepark, bowling, escaperoom en ondersteunende horeca. De gemeente Deventer heeft een kavel van 8.000 vierkante meter verkocht voor ruim één miljoen euro aan Janssen de Jong Projectontwikkeling en EFY Group.

De aankoop door de twee partijen vloeit voort uit een intentieovereenkomst die de gemeente eerder tekende met TRB Vastgoed BV. Die kreeg het plan voor een ‘family entertainment centre’ van in totaal 15.000 vierkante meter aan spel- en speelmogelijkheden alleen niet rond en zocht vervolgens contact met de partijen die nu de kavel kopen. De kopers zijn druk in gesprek met een partij voor de exploitatie van het gehele pand.

Vertraging

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bouw van het family entertainment centre en de nieuwe McDonalds gelijk op zouden gaan, maar dat liep anders. Het fastfoodrestaurant kon veel eerder dan gepland de deuren openen en de spel- en speelhal liep wat vertraging op. Dit kwam met name doordat de exploitatie niet één-twee-drie rond was.

Dagje uit

Thomas Walder, wethouder economie is opgetogen dat alles nu rond is. Eerder noemde de wethouder, zelf ook vader van een kleuter, Deventer een Bermuda-driehoek als het gaat om speelparadijzen : ,,Jong en oud kan hier straks terecht voor een leuke dag uit. Met het zwembad en de schaatsbaan in De Scheg komt hier een behoorlijk compleet pakket aan sport, spel en ontspanning.”