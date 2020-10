Deventer krijgt tankstation met LNG voor trucks op bedrijventerrein langs de A1

Geen belasting op de Duitse snelweg

LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is vloeibaar te tanken omdat de temperatuur van het gas extreem laag is, tussen de 120 en -160 graden. De brandstof is in trek omdat het een technologie is om CO2 naar beneden te brengen. En in Duitsland hoeven LNG-vrachtwagens geen tol voor de snelweg te betalen. Met een volle tank redt een trucker bovendien zo 1500 kilometer.