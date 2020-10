Deventer krijgt truck-LNGgaspomp op bedrijfsterrein langs de A1

Op het A1 Bedrijvenpark in Deventer start binnenkort de bouw van een nieuw tankstation. Daar kunnen ook vrachtwagens tanken die rijden op LNG. Tot nu toe was de enige plek waar truckers die rijden op de schone brandstof terecht konden in Overijssel in Zwolle.

A1 wil graag een van de meest duurzame en innovatieve bedrijfsterreinen van Nederland zijn. De gebouwen die er verrijzen zijn bijvoorbeeld aardgasloos, maar er wordt nu dus een uitzondering gemaakt voor het gas waar vrachtwagens op rijden.

Geen belasting op de Duitse snelweg

LNG staat voor Liquefied Natural Gas en is vloeibaar te tanken omdat de temperatuur van het gas extreem laag is, tussen de 120 en -160 graden. De brandstof is in trek omdat het een technologie is om CO2 naar beneden te brengen. En in Duitsland hoeven LNG-vrachtwagens geen 'maut’ voor de snelweg te betalen. Met een volle tank redt een trucker bovendien zo 1500 kilometer.

Het nieuwe pompstation van Total komt naast de Truckparking A1. Het nieuwe tankstation moet in december open gaan. Het tankstation wordt voorzien van twee LNG-pompen met daarbij drie opstelplaatsen voor trucks rijdend op LNG. In het nieuwe LNG-station worden de nieuwste innovaties meegenomen: zo rijden Volvo-trucks op éxtra koud LNG. De display's van de pompen helpen de trucker in elf talen: zo wordt aan alle nationaliteiten gedacht.

Alle andere gangbare brandstoffen worden natuurlijk ook aangelegd. Naast LNG wordt ook de toekomstige mogelijkheid voor waterstof in het design is meegenomen. In Gelderland zijn al LNG punten in Borculo, Doesburg en Duiven. Flevoland heeft de nieuwe brandstof nog niet in het aanbod.