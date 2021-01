Deventer krijgt voorrang bij vaccinatie ouderen en gehandicapten

Frederike Scholing na bijna kwarteeuw weg bij Lochemse boekwinkel Lovink: ‘Ik ga een grens over naar iets nieuws en moois’

12:20 Het leven van Frederike Scholing stond bijna een kwarteeuw in het teken van boekwinkel Lovink in Lochem. Daar stopte de 39-jarige Lochemse in december als bedrijfsleider, mede vanwege een ‘verschil in visie’ met de stichting die de winkel sinds mei 2018 runt. Scholing kijkt terug op 23 jaar Lovink, met als leidraad vier boeken die haar zeer dierbaar zijn.