Deventer krijgt voorrang bij vaccinatie van ouderen en gehandicapten, mobiele prikteams langs zorgcentra

‘Bomenknuf­fe­laar’ is kappen van (gezonde) bomen in Deventer beu: ‘Kan en moet echt anders’

16 januari Periodes van droogte teisteren de bomen in Deventer. In 2020 gingen daardoor liefst tweehonderd bomen tegen de vlakte, een ongekend aantal. Het is niet de enige zorg van Frederique Hijink. De Diepenveense vindt dat de gemeente in zijn algemeenheid te veel (gezonde) bomen laat kappen. Een petitie, al ruim zevenhonderd keer ondertekend, moet het tij keren.