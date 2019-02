Deventer krijgt wereldpremière met uitvoering Lukas-Passion van Rolle

Het Luna Kamerkoor, dat onder leiding staat van dirigent en initiator Wolfgang Lange, werkt voor deze serie van in totaal vijf concerten samen met het Helios Ensemble. Ook leerlingen van de Vrije School in Deventer en solisten verlenen hun medewerking aan de wereldpremière van deze uitvoering.

Lawine

,,Naast de lawine van de jaarlijkse Bach Passionen (zonder deze te kort te willen doen) zou het in Nederland een meer dan goede aanwinst zijn om een volwaardig passieverhaal in een totaal andere beleving mee te mogen maken’’, stelt initiator Lange. Het doel van de concertserie is volgens hem om koorleden, musici en publiek kennis te laten maken met dit ‘prachtige alternatief en de schoonheid van de muziek van Rolle, die qua stijl en idioom zijn tijd ver vooruit was’.