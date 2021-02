Deventer kringloop mist 2,5 ton en wijst medewerker als schuldige aan

Schrappen ‘coronapo­di­um’ voor prikloca­tie op Snipper­ling roept vragen op: ‘Help Hip met alterna­tief’

13:54 Geen misverstand: blij dat ook Deventer een grote vaccinatielocatie krijgt in het vroegere Morrespand, maar ‘zuur’ dat café/podium De Hip het kind van de rekening is. Dat stelt de VVD, dat wil dat de gemeente Deventer meedenkt over een alternatief voor een tijdelijk ‘coronatheater’. ,,We kunnen wel wat reuring in Deventer gebruiken, wanneer er weer meer mogelijk is.”