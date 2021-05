Deventer kroegbaas baalt van boete en wijst naar geluidsoverlast Burgerweeshuis: ‘Oneerlijk’

Provincie­be­stuur moet zich opnieuw buigen over kwestie parachute­vluch­ten vliegveld Teuge

26 mei Over het beperken van het aantal parachutevluchten op vliegveld Teuge is het laatste woord nog niet gezegd. Provinciale Staten van Gelderland zijn kritisch op het plan van het provinciebestuur om het aantal paravluchten in de weekends terug te brengen. Gedeputeerde Christianne van der Wal (VVD) moet haar voorstel aanpassen.