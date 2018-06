Deventer kruipt richting 100.000 inwoners

Deventer telt volgens de laatste meting van de gemeentelijke afdeling Kennis en Verkenning 99.721 inwoners. Die meting vond afgelopen dinsdag plaats. Dat zijn 36 mensen meer dan aan het begin van dit jaar.

Zo'n kleine toename in bijna een half jaar tijd lijkt weinig te beloven voor de rest van het jaar. Dat beeld verandert alleen als gekeken wordt naar de de laatste twee maanden. Want vergeleken met 1 april van dit jaar, is het inwoneraantal met maar liefst 229 toegenomen.

Feestje

Het zijn vooral de eerste maanden van dit jaar die de pret drukten op het Deventer stadhuis. Want waar vorig jaar nog rekening werd gehouden met het een feestje in februari - er was zelfs sprake van een feestcomité - werden de verwachtingen begin dit jaar al snel getemperd. Dat had alles te maken met een aantal 'spookchinezen' uit het bevolkingsregister: Chinese studenten die zich na het voltooien van hun studie hadden 'vergeten' uit te schrijven als inwoner. Door op de huisadressen langs te gaan, konden veel inwoners worden geschrapt.

Volgens gemeentewoordvoerder Peter Sips is dat schrappen doorgegaan tot aan april. Sinds die maand groeit de populatie van Deventer weer, zegt hij. „Zowel het migratiesaldo als de natuurlijke aanwas zijn positief en dragen bij aan de bevolkingsgroei."

Volledig scherm Bevolkingsontwikkeling Deventer vanaf 1 januari 2018 tot nu © Gemeente Deventer, Vakgroep Kennis en Verkenning

Deventer is qua inwonertal de 32ste gemeente van Nederland, achter Venlo (100.872 inwoners per april 2017) en nog ruim vóór Sittard-Geleen (93.204). Deventer zou dus de 32ste gemeente in Nederland kunnen worden met meer dan 100.000 inwoners, een zogenoemde 100.000-plus gemeente. Of dat (dit jaar) gehaald gaat worden, blijft onzeker. Volgens woordvoerder Sips kan mogelijk een flink aantal nieuwbouwhuizen dat nog opgeleverd gaat worden, hierin bepalend zijn.

Maakt het wat uit, 100.000 inwoners?

De titel van een 100.000-plus gemeente levert in de praktijk weinig op. Gijs Oskam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) legt dit uit: ,,Lang geleden was dat wel het geval. Toen kende de verdeling van het gemeentefonds allerlei drempels en schalen. Grotere gemeenten kregen meer geld. Dat is in 1997 afgeschaft - sindsdien gaat het gewoon per inwoner, zonder drempels."

Met 100.000 inwoners komt Deventer ook niet in andere 'lijstjes' terecht van gemeenten die actief mogen meepraten over beleid. Het passeren van de 100.000-grens heeft wel enige gevolgen op politiek vlak. Politici en bestuurders krijgen hogere vergoedingen. Daarnaast geeft de status van een 100.000-plus gemeente recht op twee extra raadszetels.