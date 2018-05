Deventer kunstdetective Arthur Brand krijgt eigen televisieserie bij Max

Hoe gaat u te werk?

,,Na een grote roof bel ik heel Nederland rond en leg mijn oor te luister. Als ik gestolen kunst op het spoor ben, confronteer ik de bezitters ermee en help ze er op een nette manier vanaf te komen. Tenzij de dieven zelf het nog hebben, dan laat ik het aan de politie over. Mensen schrikken zich rot als ik aanbel, maar gaan meestal overstag omdat ze niet met hun naam in de krant willen. Een enkele keer dreigen ze dat ze me weten te vinden. Dan stuur ik ze mijn adres, dat scheelt ze zoeken. Blaffende honden bijten niet. Sommigen weten trouwens niet dat ze roofkunst hebben. Gestolen werk dient in het criminele circuit als onderpand en wisselt regelmatig van eigenaar. Niet best voor de kunstwerken, want criminelen zijn geen experts in het conserveren van schilderijen.’’