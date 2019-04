‘Deventer’ kunstenaar Jacques Magendans (86) overleden

Op 86-jarige leeftijd is dinsdag beeldend kunstenaar Jacques Magendans in zijn oude woonplaats Deventer overleden. Hij gaf vooral in de jaren zeventig en tachtig kleur aan de stad, zo geven betrokkenen aan. De geboren Arnhemmer was tevens dichter en jongerenwerker.

Bekendheid genoot Magendans in Deventer ook als eigenaar van het Ei van Columbus en later Het Zout der Aarde in de Polstraat. Hier kwamen met name kunstenaars en muzikanten samen. Het pand, waarin tegenwoordig Cava Andalusië zit, groeide onder zijn leiding uit tot café met een bescheiden theater en in de kelder een poppodium. Een culturele hotspot.

Met onder anderen Jan Slijkhuis en Stef Huis in ’t Veld behoorde Magendans tot een groep die streed voor cultuur in Deventer. Slijkhuis: ,,In Deventer was toen nauwelijks aandacht voor cultuur.’’ Een blauwe maandag raakte Magendans in de Deventer politiek verzeild. Dat bleek niet zijn ding.

Spoorbrug

Een kunstwerk van Jacques Magendans dat nog zichtbaar is in het Deventer straatbeeld is een plaquette aan de spoorbrug. Die zit bij de voetgangerstrap aan Welle en verwijst naar de vroegere spoorbrug, die het in de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren kreeg.

Volledig scherm De door Jacques Magendans gemaakte plaquette aan de spoorbrug in Deventer. © Wikimedia Commons

Volgens zoon Finn Magendans bevinden zich in het stadhuis nog twee kunstwerken van zijn vader waaronder een vogelkooi. ,,Mijn vader was als beeldend kunstenaar vooral bezig met het lassen van grote beelden van metaal. Als persoon was hij een goed creatief mens dat altijd open stond voor iedereen.” Zijn periode in Deventer duurde van 1968 tot 1997. Daarna trok hij onder meer naar Frankrijk.

Zutphen

Sinds een jaar of acht woonde Jacques Magendans in Zutphen. Vier weken geleden kwam hij na een val uiteindelijk terecht in het Groote & Voorster in Deventer. Daar overleed hij begin deze week. De uitvaartdienst is maandag 29 april om 14.45 uur bij uitvaartcentrum Steenbrugge aan de Raalterweg in Diepenveen. Belangstellenden zijn vanaf 14.15 uur welkom.