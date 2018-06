Deventer kunstenares maakte elke dag een selfie, maar dan anders

video Lees Deventer in 1250 jaar, door met een 3d-app te wandelen door de stad

16 juni Straks sta je op het pontje te wachten en ontvouwt de stad zich aan de overzijde in welk tijdperk je ook wilt. De boerderijtjes die er moeten hebben gestaan voordat Lebuinus naar de overzijde waadde? De stadsmuren in 1360, of de kantelen weer een paar eeuwen later in 1550? De animatie mengt zich naadloos in het huidige beeld van Deventer.