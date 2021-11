Deventer kunstenares verkoopt haar hyperrealistische schilderijen op kunstbeurzen in Amsterdam en Miami

Hoe staat Deventer ervoor, tien jaar nadat Fons naar toekomst stad keek? ‘Maak Nieuwe Markt autovrij’

Fons Asselbergs was rond 2010 een van de ‘wijze mannen’, die voor Deventer in kaart brachten welke kant het op zou moeten met de binnenstad. Tien jaar later maakt hij de balans op. ,,Veel is goed opgepakt, maar ik zie ook onherstelbaar vergooide kansen.”

14 november