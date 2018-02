Deventer kunstschilder Dijkstra huis uit gezet

drie vragen Overijssel laat iedereen meedenken over nieuwe CvdK

13:06 In de jacht op een nieuwe Commissaris van de Koning, schakelt Overijssel via een online enquête de hulp van burgers in. Die mogen bijvoorbeeld aangeven of de nieuwkomer ervaren moet zijn, of juist ambitieuzer. Beslist de bevolking echt mee, of staat de keuze toch al vast?