Deventer kunstsmid aangewezen op kas in gemeente Voorst

Prijsvraag

De onzekerheid of en waar hij een vervangende werkruimte zou vinden, heeft er flink ingehakt bij de in Deventer wonende Dobberstein. Na de winst van een ontwerpwedstrijd zes jaar geleden mocht hij in het Havenkwartier een loods bouwen. Het contract met de gemeente was voor vijf plus vijf jaar. Alleen is het van die tweede periode niet gekomen. Een tweede prijsvraag gooide roet in het eten. Dobberstein moest voor 1 mei 2018 weg, omdat op de loodslocatie een hip industrieel woongebouw verrijst.