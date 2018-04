Het zijn enkele speerpunten waar het nieuwe college van B en W aan de slag moet, volgens MKB Deventer, Deventer Kring Werkgevers, Bedrijven Parkmanagement en VNO-NCW Stedendriehoek. De vier hebben elf actiepunten verwoord in een brief aan de politieke kopstukken, die onderhandelen over een nieuw gemeentebestuur. De organisaties willen dat coalitiepartners de komende vier jaar meer mankracht en middelen vrijmaken om de Deventer economie vooruit te helpen.

De brief is ondertekend door Albertjan Peters. Peters is sinds 1 januari namens de vier samenwerkende partijen aan de slag. De Oldenzaler was eerder voorzitter van de Sociaal Economische Raad Overijssel.

,,Het viel mij altijd op dat Deventer minder zichtbaar was vergeleken met Zwolle en Twente’’, zegt Peters, die onder meer doelt op het lobbywerk op het provinciehuis. Peters ziet wel een omslag. ,,Maar het kan veel beter en ik mis een duidelijk profiel naar buiten toe. Deventer onderschat zichzelf. Met de ligging aan de A1 en IJssel, als schakel tussen Randstand en Duitsland, laten we kansen liggen qua werkgelegenheid en logistiek. Die groeikansen moet Deventer beter benutten.’’

Economie is volgens Peters zo belangrijk, dat die als (nagenoeg) enige portefeuille bij één bestuurder moet komen. ,,Dat is een keuze, maar dat kan. De wethouders Grijsen en Kolkman die zich de laatste maanden met economie bezighouden, leveren goed werk. Maar meer focus geeft meer resultaat.’’