Deventer ‘legt beslag’ op groot gebied ten noorden van stad voor extra woningen

Café De Bisschop en Restaurant Goesting in Deventer dagen dicht vanwege coronabe­smet­ting: ‘Heel vervelende beslissing om de zaak te sluiten’

7 juli Café De Bisschop in Deventer blijft komend weekeinde gesloten. Nadat zaterdag iemand in het café is geweest die later corona bleek te hebben, is kroegeigenaar Rhandy Bishop door de GGD geïnformeerd over de besmetting. Ook de deuren van Bistro Goesting, pal naast De Bisschop aan De Brink, blijven tot en met vrijdag dicht vanwege een coronabesmetting onder het personeel.