Deventer legt diverse deelvoertuigen aan banden: bedrijven moeten vergunning aanvragen

Het aantal deelvoertuigen in Deventer wordt beperkt. Bedrijven die graag hun elektrische scooters, fietsen of bakfietsen rond willen laten rijden, moeten vanaf komend jaar een vergunning aanvragen. Er is ruimte voor één of twee aanbieders per soort. ,,Dat geeft een stukje zekerheid.’’