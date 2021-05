Deventer legt miljoenen klaar voor verbouwing Schouwburg en voormalig filmhuis

Video Dankzij deze waterop­vang staat de Veentunnel in Deventer waarschijn­lijk nooit meer blank

18 mei Een volgelopen Veentunnel in Deventer. Tot voor kort was het een bekend fenomeen voor menig Deventenaar. Een wateropvang aan de Weseperstraat zorgt er mede voor dat dit niet meer gebeurt. Althans, dat is de bedoeling. Testen is nodig, zo blijkt. ,,De kans is heel erg klein dat we hier overlast krijgen.’’