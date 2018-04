Anna uit Deventer schrijft boek over Ivanka: 'Ze is wel een Trump light'

4:01 Ivanka Trump een kopie van haar vader? Vergeet het maar. ,,Ze is onmiskenbaar een Trump, maar wel een Trump light. Niet zo impulsief en onbehouwen’’, zegt Anna van den Breemer uit Deventer, auteur van Ivanka, de echte First Lady. ,,Ze is een vrouw met vele gezichten.’’